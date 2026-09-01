Έτοιμος για την μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ είναι ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος αγωνίστηκε σήμερα (1/9) για τελευταία φορά με τα χρώματα της Κράνσονταρ . Την Παρασκεύη (4/9) αναμένεται να βρίσκεται στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τους ασπεόμαυρους.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να καλύπτει τις τρύπες στο ρόστερ, εν όψει της συνέχειας στη σεζόν, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συμφωνήσει με την Κράνσνονταρ για τον δανεισμό του Βραζιλιάνου στόπερ, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

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