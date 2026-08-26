Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 20χρονου Σέρβου χαφ της Παρτίζαν Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι ο ΠΑΟΚ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Παρασκευή, για να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Μία πολύ σημαντική μεταγραφή για την ενίσχυσή του στον άξονα κάνει ο ΠΑΟΚ, που εντάσσει στο δυναμικό του ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, με τον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν να μην δυσκολεύονται να τα βρουν στις διαδικασίες και τους Θεσσαλονικείς να βγάζουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

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