Με το χαμόγελο της νίκης έφυγε ο Τάισον από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και φρόντισε να το δείξει και στα social media. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, που πήρε φανέλα βασικού από τον Αλέσιο Λίσι, πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο το σημαντικό τρίποντο του «Δικεφάλου», αλλά και την 100η εμφάνιση του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τάισον ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς, συνοδεύοντάς την με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Μαύρο και άσπρο για πάντα».

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