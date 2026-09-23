Το διπλό πλήγμα με τους Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα είναι πλέον δεδομένο και στον ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη μέρα. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα χρειαστεί να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τραυματισμού στον ώμο τους και αυτό σημαίνει πως θα μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό.

Γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Αλέσιο Λίσι.

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