Σε ρυθμούς ντέρμπι τρέχει ο ΠΑΟΚ. Δύο μέρες πριν το πρώτο μεγάλο ματς πρωταθλήματος της σεζόν, κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (Κυριακή 6/9, 21:30), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, το αγωνιστικό τμήμα ανεβάζει στροφές.

Ο Αλέσιο Λίσι αποφόρτισε όσους πήραν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ, που διεξήχθη και υπό πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, και πλέον καταστρώνει τα πλάνα του για το Ολυμπιακό Στάδιο.

Νοκ άουτ είναι ο Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε κόντρα στους Κρητικούς, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Σουαλιό Μεϊτέ, Τομ Λουσέ, Παντελής Χατζηδιάκος και Γιάννης Σαρρής που ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Ατομικό πρόγραμμα και τρέξιμο στο γήπεδο έκανε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Το Σάββατο (5/9) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 9:30 κι αμέσως μετά θα αναχωρήσουν για την Αθήνα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγο νωρίτερα αναμένεται να «προσγειωθεί» στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα. Τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό ανέμεναν σήμερα (Παρασκευή 4/9) το απόγευμα στην πόλη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ωστόσο η άφιξή του μετατέθηκε για τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.