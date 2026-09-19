Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το τρίποντο από τους Αγίους Αναργύρους, επικρατώντας 1-0 της ΑΕΚ στο πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν στο γυναικείο πρωτάθλημα.

Η νταμπλούχος Ελλάδας ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σεζόν, έβγαλε μέταλλο πρωταθλητή με το «καλημέρα» και με «χρυσή» σκόρερ την Γκατσανίτσα «απέδρασε» από την έδρα της ομάδας, με την οποία πάλεψε πέρυσι για τον τίτλο.

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