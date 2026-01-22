Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον ΠΑΟΚ. Απόψε το βράδυ (19:45, Cosmote Sport 3HD), ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας. Το γήπεδο είναι ήδη sold out, με 29.000 οπαδούς έτοιμους να στηρίξουν τους ασπρόμαυρους στην αναζήτηση της νίκης, που θα τους φέρει πιο κοντά στα νοκ άουτ.

Η κατάσταση είναι σχετικά απλή για τον ΠΑΟΚ: ουσιαστικά χρειάζεται έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με 9 βαθμούς και από τη 18η θέση στη βαθμολογία, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζουν ότι το αποψινό ματς δεν επιτρέπει λάθη. Μια νίκη θα άνοιγε δρόμο ακόμη και για την πρώτη 8άδα που δίνει απευθείας πρόκριση, ενώ ακόμη και μία ισοπαλία θα άφηνε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

