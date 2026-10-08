Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση της Τετάρτης δεν πέρασε απαρατήρητη, ούτε όμως και η σύντομη συνομιλία του με τον Φέντορ Τσάλοφ. Οι δύο άνδρες είχαν ένα τετ α τετ στο περιθώριο της προπόνησης, με το περιεχόμενο της συζήτησής τους να παραμένει άγνωστο.

Ο Ρώσος επιθετικός διανύει πλέον τον δρόμο της επιστροφής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπέβερεν.

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