Τα πράγματα στη θέση τους έβαλε ο Φέντορ Τσάλοφ, αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε ο φερόμενος ως μάνατζέρ του, Βάργκα, στις οποίες καταφερόταν εναντίον του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ, μιλώντας σε Μέσο της χώρας του, ξεκαθάρισε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι μάνατζέρ του.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα με τον προπονητή του στον «δικέφαλο» του Βορρά, όπως είχε δηλώσει ο Βάργκα, ο οποίος παράλληλα ισχυριζόταν ότι ο έμπειρος φορ θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Βάργκα δεν είναι ο ατζέντης μου και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντά μου. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο μιλά εκ μέρους μου. Όσα ανέφερε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν με εκφράζουν σε καμία περίπτωση. Έχω ήδη ενημερώσει τη διοίκηση και τον προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτό».

Στη συνέχεια, στάθηκε στη σχέση του με τον Ρουμάνο τεχνικό, τονίζοντας: «Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, τις υποθέσεις μου χειρίζεται αποκλειστικά η Base Soccer Agency».