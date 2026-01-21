Την αισιοδοξία του πως ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μπέτις (22/1, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) εξέφρασε ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο τερματοφύλακας του «Δικεφάλου του Βορρά» μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εν όψει του παιχνιδιού της Τούμπας, στο πλαίσιο της 7ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τόσο στη σημασία του αγώνα κόντρα στον ισπανικό σύλλογο όσο και στις προσωπικές του φιλοδοξίες και στόχους ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Τσιφτσής στη συνέντευξη Τύπου:

Για την προετοιμασία της ομάδας εν μέσω ιώσεων: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετά προβλήματα με αυτό το θέμα, αλλά είμαστε σε καλή περίοδο. Έχουμε αναλύσει τον αντίπαλο με τον προπονητή, έχουμε εστιάσει στα θετικά και στα αρνητικά του. Πιστεύω πως θα είμαστε 100% έτοιμοι για να ανταποκριθούμε στον αγωνιστικό χώρο σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα».

Για τον χαρακτήρα που βγάζει ο ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα παιχνίδια και όταν δεν είναι καλή η περίοδος. Είχαμε τρία δύσκολα ματς σερί, κάναμε 3/3 και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είμαστε αυτή την στιγμή σε καλή κατάσταση».

Για την αμυντική βελτίωση του ΠΑΟΚ: «Για μένα ο στόχος μου είναι να μην δέχεται η ομάδα γκολ. Έχουμε βελτιωθεί πολύ στο αμυντικό κομμάτι, δεν δεχόμαστε εύκολα φάσεις όπως στην αρχή της σεζόν και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτό. Είναι σημαντικό να μην δεχόμαστε γκολ και να κερδίζουμε».

Για τον εσωτερικό ανταγωνισμό φέτος στους τερματοφύλακες και για την δική του σεζόν μέχρι σήμερα: «Δεν κοιτάζω τα στατιστικά, εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζουμε. Είτε παίζω εγώ, είτε άλλος τερματοφύλακας με ενδιαφέρει η νίκη πρώτα. Έχουμε ένα υγιή ανταγωνισμό στο γκρουπ των τερματοφυλάκων. Ο Γίρι (σ.σ. Παβλένκα) είναι ένας τερματοφύλακας με τεράστια εμπειρία, κάθε μέρα μας δείχνει πράγματα και πρέπει να τα ακούμε. Δουλεύουμε πολύ καλά, όπως είδατε και ο (σ.σ. Δημήτρης) Μοναστηρλής μπήκε με τον Ατρόμητο και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι».