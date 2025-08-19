Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να την πρώτη αναμέτρηση με την Ριέκα (21/8, 21:45, OPEN TV) και θέλει την πρόκριση για να μπει στους ομίλους του Europa League. Ο προπονητής Ράντομιρ Τζάλοβιτς έχρισε φαβορί την ελληνική ομάδα, αλλά τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές των παικτών του.

«Έχουμε ήδη πετύχει τον μεγάλο μας στόχο με τον αποκλεισμό επί της Σέλμπουρν. Οι φίλαθλοι έχουν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή σεζόν. Και τώρα… ο ΠΑΟΚ είναι το έπαθλο. Παίζουμε με μια πολύ σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, που όπως η Λουντογκόρετς βρίσκεται συνεχώς σε ομίλους. Κάθε αθλητής θέλει δυνατούς αντιπάλους. Εξασφαλίσαμε την παρουσία στο Conference, αλλά θέλουμε Europa. Είναι πιο δυνατό, πιο ελκυστικό – Ρόμα, Πόρτο, μεγάλα κλαμπ», τόνισε.

«Θα τα δώσουμε όλα. Σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ και την ποιότητά του, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Για μας αυτά τα παιχνίδια είναι έπαθλο, χωρίς πίεση μπορούμε να δώσουμε το 100%. Είναι φαβορί στις δύο αναμετρήσεις, αλλά στο γήπεδό μας όχι απαραίτητα. Θέλουμε να κάνουμε μεγάλη εμφάνιση και να πάμε στη Θεσσαλονίκη με πλεονέκτημα», πρόσθεσε.

Τέλος, ανέφερε για τον αγώνα της Πέμπτης στην Κροατία πως «… όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι πλην του Όρετς που είναι τιμωρημένος. Η ατμόσφαιρα θα είναι εκπληκτική. Οι οπαδοί μας μάς στήριξαν ακόμα και μετά την ήττα με τη Ντινάμο, τους ευχαριστούμε. Πρέπει να δείξουμε την ίδια δίψα από το πρώτο λεπτό».