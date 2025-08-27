Αισιόδοξος πως η Ριέκα θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα σπάσει την αρνητική παράδοση που έχουν οι Κροάτες απέναντι στον ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό αγώνα ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τα Play Off του UEFA Europa League στην Τούμπα (Πέμπτη 28/8, 20:30, OPEN TV).

Η Ριέκα είχε νικήσει 1-0 στην Κροατία, με τον Μαυροβούνιο τεχνικό να δηλώνει πως οι παίκτες του είναι προετοιμασμένοι για την «καυτή» ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουν στην κατάμεστη Τούμπα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 42χρονος Τζάλοβιτς:

-Για το τι περιμένει να δει από τον ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι: «Περιμένω να πιέσει από νωρίς και να προσπαθήσει να σκοράρει. Έχουμε το 1-0 για εμάς, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για όλο το ματς. Η αρχή του αγώνα είναι πολύ σημαντική. Ξέρουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτοί το ίδιο. Περιμένω την ομάδα μου να είναι γενναία, να δώσουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε στο Εuropa League».

-Για το αν άλλαξε γνώμη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Είναι πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Έχουν 2-3 παίκτες, όπως τον (σ.σ. Κιρίλ) Ντεσπόντοφ, τον (σ.σ. Γιώργο) Γιακουμάκη που προστέθηκαν. Ο Τάισον, ο (σ.σ. Δημήτρης) Πέλκας, όλοι ήταν στην αποστολή με την ΑΕΛ. Είναι καλή ομάδα, αλλά θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως στο πρώτο ματς».

-Για τις αναμετρήσεις του με τον μπαμπά και τον γιο Λουτσέσκου όσο ήταν και οι τρεις τους στη Ρουμανία: «Έπαιξα και εγώ στη Ραπίντ. Εκεί ο Ράζβαν και ο Μιρτσέα είναι θρύλοι. Είναι μεγάλοι προπονητές με μεγάλα αποτελέσματα».

-Για την ετοιμότητα του Στιέπαν Ράντελιτς και του Μερβέιλ Εντοκίτ: «Ήρθε μαζί μας ο Ράντελιτς. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Ο Εντοκίτ είχε τραυματισμό στο προηγούμενο ματς (σ.σ. εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Βαράζντιν), αλλά και πάλι δεν ξέρω».

-Στο τέλος ρωτήθηκε, όπως και ο Λουτσέσκου, για την κακή παράδοση των κροατικών ομάδων απέναντι στον ΠΑΟΚ, απαντώντας: «Ελπίζω να γίνω ο πρώτος που θα ”σπάσει” αυτή την παράδοση».

Τους ποδοσφαιριστές της Ριέκα εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Τιάγκο Ντάντας. Ο Πορτογάλος μέσος είναι γνώριμος στην Τούμπα, έχοντας αγωνιστεί ως δανεικός τη σεζόν 2022/23 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

«Ήταν πολύ όμορφο συναίσθημα να γυρίσω στην Τούμπα. Είμαι πολύ χαρούμενος, έχω πολύ καλές αναμνήσεις εδώ», ανέφερε ο 24χρονος πρώην άσος της Μπενφίκα και προσέθεσε: «Με ρώτησαν οι συμπαίκτες μου και τους είπα ότι θα είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Θα είναι sold out και ανυπομονούμε για αύριο να παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο».

«Υπάρχουν διαφορές λόγω των πολλών παικτών που έφυγαν από τότε που ήμουν εγώ εδώ. Υπάρχουν μόνο 6-7 παίκτες ίδιοι. Ο κόουτς είναι ίδιος αλλά και πάλι πολλοί παίκτες άλλαξαν», ανέφερε ο Ντάντας σχετικά με τα γνώριμα πρόσωπα που συνάντησε στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε αναφορικά με τον αυριανό αγώνα: «Πρέπει να παίξουμε με τον δικό μας τρόπο. Είμαστε έτοιμοι για δύσκολο, σκληρό ματς. Γνωρίζουμε τι διακυβεύεται και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε όπως στο πρώτο παιχνίδι».