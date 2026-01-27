Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον πιο τραγικό τρόπο. Ο Δικέφαλος του Βορρά βυθίζεται και πάλι στο πένθος, 27 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν οδικώς για τη Λυών προκειμένου να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στον αγώνα της Πέμπτης (29/1), με τη γαλλική ομάδα για το Europa League. Άλλοι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr