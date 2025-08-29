Στην αποκάλυψη πως ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές, προχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια μιλώντας στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών Cosmote, με αφορμή την κλήρωση της League Phase του UEFA Europa League.

Ο ΠΑΟΚ, μετά το θριαμβευτικό 5-0 επί της Ριέκα το βράδυ της Πέμπτης, βρέθηκε στον όμιλο της διοργάνωσης, με την κληρωτίδα του «Γκριμάλντο Φόρουμ» του Μονακό να τον φέρνει αντιμέτωπο με τις: Ρεάλ Μπέτις εντός, Λιλ εκτός, Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός, Ολιμπίκ Λιόν εκτός, Γιουνγκ Μπόις εντός, Λουντογκόρετς εκτός, Μπραν εντός και Θέλτα εκτός.

«Η κλήρωση ήταν δύσκολη ξέροντας ότι έχεις δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Αν θέλουμε να φτάσουμε όσο μακριά γίνεται πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα ίσια όλες τις ομάδες. Έχουμε δείξει κάθε χρόνο ότι κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα. Θέλουμε φέτος να δείξουμε ξανά στην Ευρώπη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια δυνατή ομάδα», τόνισε αρχικά ο Πορτογάλος, ο οποίος στη συνέχεια στάθηκε στη δύναμη της Τούμπας.

«Είναι ‘’καυτή’’ η Τούμπα. Το δείξαμε και χθες (σ.σ. Πέμπτη 28/8) και φαίνεται η δύναμη της έδρας μας. Έχουμε ακόμα ημέρες μεταγραφών, σίγουρα θα κινηθούμε και εκεί, για να γίνουμε πιο δυνατοί και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ομάδες σε τέτοιες διοργανώσεις και να μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα».

Αναφορικά με τις μεταγραφές που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι «ασπρόμαυροι» ο Βιεϊρίνια τόνισε: «Πρέπει να έχουμε ένα πολύ σκληρό γκρουπ, δυνατό, ποιοτικό και μεγάλο, γιατί θα έχουμε αρκετά παιχνίδια. Όπως έχουμε δείξει και από τις μεταγραφές, θέλουμε να παλέψουμε για κάθε τρόπαιο. Θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και τα παιχνίδια που θα έχουμε στην Ευρώπη, θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το βήμα που θέλουμε, για να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά».

Όσο, τέλος, για τη δική του θέση μέσα στην ΠΑΕ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Πορτογάλος σχολίασε: «Αισθάνομαι μια χαρά μέχρι τώρα. Δε μου λείπει το αγωνιστικό κομμάτι. Μακάρι να έχουμε κι άλλες τέτοιες μέρες και του χρόνου, να είμαστε εδώ το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στην κλήρωση του Champions League».