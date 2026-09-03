Με τη μεταγραφική περίοδο να μπαίνει στην τελική της ευθεία, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές, ψάχνοντας στην αγορά και για επιθετικό.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ετοιμάζεται να υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη τον Ντιέγκο Κόστα, ενώ παράλληλα προχωράει και την υπόθεση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι αναζητά και επιθετικό, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Εντιαγέ και Μύθου.

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