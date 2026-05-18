Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, ομάδα με την οποία ο πατέρας του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, κατέκτησε τον τίτλο, τη σεζόν 2002-2003.

Σύμφωνα με την «Fotomac» ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη λίστα των υποψήφιων τεχνικών της τουρκικής ομάδας.

Μαζί του υποψήφιοι είναι ο Γερμανός Ντίνο Τοπμέλερ, ο οποίος απολύθηκε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις αρχές της χρονιάς, και ο Αυστριακός Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με την Κρίσταλ Πάλας στο τέλος της φετινής σεζόν.

Επίσης δύο ακόμα προπονητές στο στόχαστρο της Μπεσίκτας είναι ο Τούρκος Σενόλ Γκιουνές, ελεύθερος από το συμβόλαιο μετά τη λήξη της θητείας του ως τεχνικός διευθυντής στην Τραμπζόνσπορ το περασμένο καλοκαίρι, και ο Νούρι Σαχίν, ο οποίος αυτή τη στιγμή προπονεί την Ισταμπούλ Μπασακσεχίρ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027, ενώ η Μπεσίκτας τερμάτισε τέταρτη στο Πρωτάθλημα, 17 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι, και θα αγωνιστεί στο Conference League.

Έτσι, ο προπονητής Σεργκέν Γιαλτσίν που είχε ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του, απολύθηκε λίγες μέρες μετά το τέλος της σεζόν.