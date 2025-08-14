Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (OPEN TV) στο «Βέρδερζε Στάντιουμ» ο αγώνας ρεβάνς του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Βόλφσμπεργκερ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το 0-0 του πρώτου αγώνα άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, τους οποίους οι δύο ομάδες θα τους λύσουν σήμερα στην Αυστρία, όπου ο «δικέφαλος» του Βορρά φιλοδοξεί να πάρει τη νίκη, που θα τον στείλει στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό με την Κυπελλούχο Αυστρίας θα παραταχθεί χωρίς τον Τάισον, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κι έμεινε εκτός αποστολής.

Αντίθετα στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού βρίσκεται ο Μαντί Καμαρά.

Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off της διοργάνωσης τη Ριέκα η οποία κέρδισε με 3-1 στην Ιρλανδία, ανατρέποντας την ήττα με 2-1 που είχε γνωρίσει από τη Σέλμπουρν στην Κροατία.

Επίσης, όποια ομάδα αποκλειστεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off του UEFA Conference League τη νικήτρια του ζευγαριού Αράζ (Αζερμπαϊτζάν) – Ομόνοια (Κύπρος), με τους Κύπριους να περνούν θριαμβευτικά με 4-0 από το Μπακού.

Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Βόλφσμπεργκερ: Πόλστερ – Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ – Μάτιτς, Σεπφ, Πιέσινγκερ, Αγκιεμάνγκ, Ρένερ – Μπαλό Τουρέ, Άβντιγιαϊ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας – Τσάλοφ.