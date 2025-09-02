Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έκανε ο Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, μιλώντας στην κάμερα του PAOKTV στο YouTube, επισήμανε πως γνωρίζει για τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων» και ότι στόχος του είναι η άνοδος σε ψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε o 26χρονος στόπερ:

– Για τις πρώτες του σκέψεις: «Υπέροχα συναισθήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θα γνωρίσω μια νέα κοινωνία, μια νέα κουλτούρα και ανυπομονώ να ξεκινήσω».

-Γι’ αυτό που τον ώθησε να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα επειδή είναι ένας σύλλογος με μακρά ιστορία, αλλά είναι και ο σύλλογος που κοιτάζει το μέλλον και έχει την επιθυμία να αναπτυχθεί και πάνω από όλα γιατί είδα ότι έχει απίστευτους οπαδούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, όπως ζω κι εγώ. Κι έτσι ήταν εύκολο να επιλέξω τον ΠΑΟΚ».

-Για τους στόχους του με τον «Δικέφαλο του Βορρά»: «Θέλω να βοηθήσω την ομάδα, να κάνω τους οπαδούς περήφανους και θέλω να παίξω στην Ευρώπη και να ανεβάσω τον σύλλογο σε όλο και υψηλότερο επίπεδο».

-Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ομάδας: «Θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά, θα κάνουμε τα πάντα για τους κάνουμε ευτυχισμένους κι ανυπομονώ να ξεκινήσω».