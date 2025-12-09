Ο ΠΑΟΚ κρατούσε στα χέρια του την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Youth League, όμως πλήρωσε τα λάθη του και αποκλείστηκε από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Η πολωνική ομάδα επικράτησε 2-1 στην Τούμπα, σκορ με το οποίο είχε νικήσει και στο πρώτο ματς και πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Οι παίκτες του Πέτρου Τσιαπακίδη παρουσιάστηκαν όπως έπρεπε μπροστά στον κόσμο τους στην ιστορική έδρα του ΠΑΟΚ. Δεν απειλήθηκαν και περίμεναν τη δική τους στιγμή για να φέρουν το ματς στα ίσια. Αυτό έγινε στο 54΄ με τον Πασχάλη Στύλο να γράφει το 1-0 μετά από πάσα του Τσιφούτη.

Όμως μια στιγμή αδράνειας έφερε ξανά τη Λέγκια σε θέση ισχύος. Στο 75΄ ο Πιάστα σούταρε, η μπάλα άλλαξε πορεία από κόντρα και κατέληξε στα δίχτυα του Μπελερή.

Η ψυχολογία άλλαξε… στρατόπεδο και τα πάντα κρίθηκαν στο 83΄. Ο Τσιότας ανέτρεψε τον Κόβατσικ έξω από την περιοχή και αποβλήθηκε.

Το φάουλ ανέλαβε να εκτελέσει ο Σλοβάκος και με άψογο σουτ διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Μακράν ο κορυφαίος παίκτης της Λέγκια, σκόρερ και των δύο γκολ στο πρώτο ματς.

Διαιτητής: Ντέιβιντ Ντίκινσον (Σκωτία)

Κίτρινες: Τσιότας, Μπαλντέ, Γκιόκα, Κοσίδης – Μικάνοβιτς, Σαλέτρα

Κόκκινες: Τσιότας (82΄ -δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Πέτρος Τσιαπακίδης): Μπελέρης, Τσιώτας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Πολυκράτης, Τζόκα, Σνάουτσνερ (72΄ Παπαδόπουλος), Μπαλντέ (85΄ Αβράμπος), Τσιφούτης (63΄ Μπέρδος), Ντούνγκα (72΄ Τουρσουνίδης), Στύλος (72΄ Κρομμύδας).

ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (Πάτρικ Σέπελτ-Γκοραγέβσκι): Μπιεντούγκα, Κοσιόρεκ, Λεζτίνσκι, Λαουρίν, Μόζι, Ρουσκίεβιτς, Τσογέτσκι (74΄ Φοκς), Μικάνοβιτς (90+1΄ Χριστόπουλος), Μιζέρα, Σαλέτρα (71΄ Πιάστα), Κόβατσικ.