Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Χρήστος Ζαφείρης στο χθεσινό ματς με τον Ατρόμητο για τα πλέι οφ του Κυπέλλου, στο οποίο ο «δικέφαλος» του Βορρά πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά, μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Ο διεθνής χαφ με μήνυμά του στα social media εξέφρασε την ενθουσιασμό του για την παρθενική του συμμετοχή με την ομάδα του Λουτσέσκου, ευχαριστώντας παράλληλα τους φιλάθλους των «ασπρόμαυρων» για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν.

«Περήφανος που έκανα το ντεμπούτο μου για τον ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή», έγραψε ο Ζαφείρης, συνοδεύοντας το ποστάρισμα με ένα κολάζ φωτογραφιών από το πρώτο του ματς με τη φανέλα της νέας του ομάδας.