Μπορεί το μεταγραφικό παράθυρο του Σεπτεμβρίου να έκλεισε, αυτό όμως δεν στέκεται εμπόδιο στις φήμες για εκείνο του χειμώνα να ξεκινούν. Δυναμική αρχή για ΠΑΟΚ και Ζαφείρη, με τρεις γερμανικές ομάδες να εμπλέκονται.

Στο προσκήνιο βρίσκεται ο Χρήστος Ζαφείρης που, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, βρίσκεται υπό την «επίβλεψη» όχι μίας, ούτε δύο, αλλά τριών γερμανικών ομάδων. Συγκεκριμένα μιλάμε για Λειψία, Χόφενχαϊμ και Στουτγκάρδη.

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