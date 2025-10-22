Ο προπονητής της Λιλ, Μπρούνο Ζενεσιό, είπε ότι θέλει η ομάδα του να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Europa League το συντομότερο δυνατό, αλλά δήλωσε επιφυλακτικός απέναντι στον ΠΑΟΚ (24/10, 22:00, COSMOTE SPORT 5 HD), μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Όπως τόνισε βασίζεται στην συλλογική ποιότητα της ομάδας του για να κάνει αλλαγές και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες.

«Ο ΠΑΟΚ Είναι μια ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες. Είχα έναν στη Λιόν (Ντέγιαν Λόβρεν), έναν άλλον που έπαιξε τρεις ή τέσσερις σεζόν στη Λιλ (Σουαλιό Μεϊτέ), έναν πολύ, πολύ καλό Βραζιλιάνο, τον Ταϊσόν, και μερικούς καλούς Έλληνες παίκτες. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα με δύο νίκες, αλλά δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμα», τόνισε ο Μπρούνο Ζενεσιό

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προετοιμασία του αγώνα:

«Επιστρέψαμε σε καλό σημείο. Ελπίζω ο Άλεξ (Αλεξάντρο) να επιστρέψει πολύ γρήγορα. Είναι στο σωστό δρόμο. Είναι δουλειά του επιτελείου να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, αυτούς που παίζουν λιγότερο ή καθόλου. Πρέπει να δώσουμε σε όλους την ίδια προσοχή. Και μπορούμε να δούμε ότι η ομάδα δείχνει εξαιρετικό πνεύμα. Είναι η ομάδα που αποδίδει καλύτερα μετά την Μπαρτσελόνα με τον πάγκο της. Και δεν είναι εύκολο γιατί όλες οι συνεντεύξεις και οι συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο δεν αντικαθιστούν το να είσαι βασικός. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε, ακόμη και με τους τραυματίες παίκτες. Είναι πολύ, πολύ σημαντικοί. Έχουμε διατηρήσει επαφή με τον Άλεξ, τον Τιάγκο (Σάντος), ακόμη και τον (Ίθαν) Εμπαπέ».

Σε ερώτηση εάν θα κάνει αλλαγές, τόνισε:

«Είναι ο δεύτερος αγώνας από μια σειρά επτά αγώνων. Πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα. Αναπόφευκτα, θα υπάρξουν αλλαγές. Αν κερδίσουμε αύριο (23/10), με 9 βαθμούς, θα είμαστε σχεδόν στους 24 πρώτους. Μετά από αυτό, ο στόχος είναι να είμαστε στους 8 πρώτους για να αποφύγουμε δύο αγώνες τον Φεβρουάριο».

