Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη διαρκή αγάπη και στήριξη, ενώ χαρακτήρισε την Τούμπα σπίτι του.

Ο πολύπειρος Σέρβος εξτρέμ συνδύασε με τον ιδανικότερο τρόπο την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Δικέφαλο του Βορρά, καθώς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του με 4-0 επί της Κηφισιάς Tutu Deals, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σημειώνοντας χατ τρικ.

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