Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ως αρχηγός της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ (25/4, 20:30, COSMOTE SPORT 1 HD), που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός τόνισε πως είναι πολύ σημαντικός ο τίτλος του Κυπέλλου για όλα όσα έχει περάσει ο ΠΑΟΚ την εφετινή σεζόν, ενώ πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για να βοηθήσει μετά τον τραυματισμό του, που τον κράτησε για καιρό εκτός αγώνων.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου στο Πανθεσσαλικό ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:

-Για το πόσο ξεχωριστό παιχνίδι είναι αυτός ο τελικός για τον ίδιο ως αρχηγός πλέον της ομάδας μετά από δυο τίτλους που έχει ήδη κατακτήσει:

«Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλους αυτός ο τίτλος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο για να κερδίσουμε έναν ακόμα τίτλο. Θέλω να κάνουμε τα πάντα, ειδικά ξέροντας τι έχουμε περάσει φέτος όλοι μαζί σαν ομάδα. Ελπίζω στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί».

-Για την κατάσταση που βρίσκεται μετά από μια συμμετοχή ως αλλαγή με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή:

«Ήταν δύσκολη για εμένα αυτή η περίοδος. Αισθάνομαι έτοιμος για αυτό το ματς, θα δώσω τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα και να πάρει αυτόν τον τίτλο. Κατάφερα να ξεπεράσω το πρόβλημα με αυτό που συνέβη και σε εμένα, σε αυτή την άτυχη στιγμή. Έχω αφήσει πίσω μου τον τραυματισμό και είμαι έτοιμος για αυτόν τον τελικό».

-Για το αν υπερισχύει το άγχος ή η αγωνία σε τέτοιους τελικούς στην ομάδα:

«Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για εμάς, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας. Πρέπει να είμαστε focus 100% και να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να κατακτήσουμε το τρόπαιο».