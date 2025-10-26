Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο στην Τούμπα, στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητεί τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
ΠΑΟΚ – Βόλος 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μπουζούκης, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.