Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο στην Τούμπα, στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητεί τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

ΠΑΟΚ – Βόλος 0-0 (Novasports Prime)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μπουζούκης, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.

 

