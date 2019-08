Έτσι θα λειτουργήσει το PAOK TV

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της απάντησε σε όλα ερωτήματα που έχουν θέσει οι φίλαθλοι της ομάδας αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του PAOK TV.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:



Ποιοι τρόποι πληρωμής υποστηρίζονται;



-Μπορείτε να αγοράσετε τον αγώνα μέσω Paypal ή με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας VISA, Mastercard, Maestro.



Μπορώ να δω τον αγώνα από την Ελλάδα;



-Ναι, ο αγώνας με τον Παναιτωλικό είναι διαθέσιμος σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ και του ποδοσφαίρου, όπου και αν βρίσκονται. Εντός και εκτός Ελλάδας.



Πρέπει να δημιουργήσω λογαριασμό στο tv.paokfc.gr;



-Ναι, διότι ο προσωπικός σας λογαριασμός είναι η… ταυτότητά σας και η εγγύηση για την θέαση του αγώνα, καθώς είναι ο τρόπος να σας αναγνωρίσει η πλατφόρμα.



Πώς ακριβώς μπορώ να δω τον αγώνα;



-Μπαίνετε στο tv.paokfc.gr και πατάτε το κουμπί «WATCH NOW». Στην επόμενη οθόνη πατάτε την επιλογή “PAY PER VIEW”. Επιλέγετε τρόπο πληρωμής είτε με τη χρήση PAYPAL είτε με τη χρήση κάρτας κάνοντας κλικ στο κουμπί Πληρωμή με Τράπεζα.Με τη χρήση PayPal, αν έχετε Account κάνετε απλά Login για να πληρώσετε. Αν δεν έχετε, κάνετε καινούργιο λογαριασμό και περνάτε όλα τα στοιχεία σας και στο τέλος πατάτε το κουμπί Agree and Pay. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Πληρωμή με Τράπεζα, μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. Ελέγχετε ότι αριστερά πάνω στη γραμμή διεύθυνσης εμφανίζεται Piraeus Bank S.A [GR] και η διεύθυνση URL αρχίζει με το paycenter.piraeusbank.gr Επιλέγετε Κάρτες ή Master pass ( εφόσον έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία), συμπληρώνετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν και πατάτε το κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ.



Μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογαριασμό μου σε περισσότερες από μία συσκευές;



-Ο λογαριασμός σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μία συσκευή κάθε φορά. Αν θελήσετε έχετε τη δυνατότητα ν’ αλλάξετε συσκευή. Θα πρέπει να κάνετε πρώτα αποσύνδεση από το λογαριασμό σας και έπειτα να συνδεθείτε στη νέα συσκευή.



Ολοκλήρωσα την πληρωμή, πάτησα το κουμπί Go to video, αλλά μου εμφανίζει πως πρέπει να πληρώσω για να δω το βίντεο. Τι κάνω;



-Χρειάζεται περίπου 1 έως 5 λεπτά προκειμένου να μεταφερθεί η πληρωμή στο σύστημα μέσω του PayPal, ανάλογα με την τράπεζα και την κάρτα που έχετε χρησιμοποιήσει. Αν, λοιπόν, περιμένετε και κάνετε Refresh, το βίντεο για το οποίο έχετε πληρώσει θα είναι διαθέσιμο.



Προσπαθώ να συνδεθώ και μου λέει ότι κάποιος άλλος είναι συνδεδεμένος με αυτό το λογαριασμό.



-Επικοινωνείτε άμεσα με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του PAOK TV προκειμένου να σας βοηθήσουν να λύσετε το όποιο τεχνικό πρόβλημα.



Ξέχασα τον κωδικό μου. Τι μπορώ να κάνω;



Κάνετε κλικ στο κουμπί sign in, μετά επιλέγετε το «ξεχάσατε τον κωδικό σας;» και συμπληρώνετε το email με το οποίο έχετε δημιουργήσει τον λογαριασμό. Θα σας έρθει ένα link στο mail σας όπου θα το κλικάρετε και θα σας μεταφέρει στην οθόνη δημιουργίας νέου κωδικού.



Θα μπορώ να το δω σε κάποιο από τα δωρεάν stream που κυκλοφορούν;



-Είναι πιθανό να βρείτε κάποιο stream που λειτουργεί εις βάρος της ομάδας μας, αλλά σε κακή ποιότητα και για λίγα λεπτά πριν το παράνομο stream «κατέβει» από τον συνεργάτη μας, Media Stalker, που είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση της πειρατείας. Στην προσπάθεια μας για την καταπολέμηση της πειρατείας σας θέλουμε συμπαίκτες. Αν αντιληφθείτε κάποιο παράνομο link ή stream μπορείτε να μας ενημερώσετε στο tv@paokfc.gr



Θέλω να προχωρήσω σε παραπάνω από μια αγορές του αγώνα για να τη χρησιμοποιήσω σε ταυτόχρονα σε διαφορετικές οθόνες, μπορώ;



-Αν ενδιαφέρεστε για την ολοκλήρωση πολλών αγορών μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο tv@paokfc.gr και θα σας κατευθύνουν καταλλήλως για τη διαδικασία που πρέπει ν’ ακολουθηθεί για την αγορά ειδικών κουπονιών. Κάθε κουπόνι, όμως, ΠΡΕΠΕΙ ν’ αντιστοιχεί σε διαφορετικό λογαριασμό για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια της αγοράς.



Θα είναι κανονική τηλεοπτική παραγωγή;



-Ναι, η μετάδοση του αγώνα γίνεται με ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε επίπεδο τηλεοπτικής παραγωγής. Η αναμέτρηση θα καλύπτεται με οκτώ κάμερες και μία super slow motion, ενώ θα υπάρχει pregame show ζωντανά από την Τούμπα με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών και postgame show με τις πρώτες αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών και των προπονητών μετά το τέλος του αγώνα.



Με προβληματίζει η ταχύτητά του internet. Θα έχω πρόβλημα;



-Με μια στοιχειωδώς καλή σύνδεση internet ταχύτητας άνω των 4Mbps δεν θα έχετε απολύτως κανένα πρόβλημα.