Η χιουμοριστική αντίδραση του ΠΑΟΚ για την κλήρωση: «Με Μπενφίκα ή Άγιαξ κάθε καλοκαίρι...»

Με χιουμοριστικό τρόπο κατέγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ την πρώτη αντίδρασή της για τη σημερινή κλήρωση στη Νιόν, η οποία έφερε αντίπαλο στην ομάδα, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, την Μπενφίκα. Σε ανάρτησή τους στο twitter, οι «ασπρόμαυροι» ανέφεραν: «Υπάρχουν 24 ώρες την ημέρα, ο ήλιος ανατέλλει το πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς θερμοκρασία και εμείς παίζουμε με Μπενφίκα ή Αγιαξ κάθε καλοκαίρι...».

There are 24 hours in a day, the sun rises in the morning, the water boils at 100 degrees, and we play against @SLBenfica or @AFCAjax every summer #TrueStory #UCL #draw pic.twitter.com/deCFsm213e