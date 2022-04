ΠΑΟΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα ρεβάνς με τη Μαρσέιγ

Oύτε... καρφίτσα δεν θα πέφτει την Πέμπτη στην Τούμπα, στον αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ, για την προημιτελική φάση του Europa Conference League, καθώς οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εν λόγω ματς.

Η ανάρτηση των «ασπρόμαυρων» αναφέρει: «Τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό κόντρα στη Μαρσέιγ στο γήπεδο της Τούμπας εξαντλήθηκαν!».

🎟️#Tickets Tickets sold out for the game against @OM_English at Toumba Stadium #PAOKOM #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/JaIncYgK4n