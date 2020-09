ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Μπίσεσβαρ, «μέσα» οι Τσόλακ και Ουαγκέ

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ για τον αυριανό (22.00) αγώνα ρεβάνς των play off του Champions League με αντίπαλο την ρωσική Κράσνονταρ, που θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας, που διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας περιλάμβανε ασκήσεις φυσικής κατάστασης, παιχνίδια κατοχής και κυκλοφορίας, κάποιες τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, δουλειά στις στατικές φάσεις και ελεύθερο παιχνίδι στο φινάλε.

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ έμεινε εκτός των επιλογών του Φερέιρα για το μεγάλο ματς με τους Ρώσους, καθώς δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ αντίθετα στην αποστολή συμπεριελήφθησαν οι νεοαποκτηθέντες Τσόλακ και Ουαγκέ.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Πορτογάλος ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι, η οποία αποτελείται από τους Πασχαλάκη, Ζ. Ζίβκοβιτς, Ουαγκέ, Μιχάι, Ίνγκασον, Βαρέλα, Κρέσπο, Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, Εσίτι, Νινούα, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Πέλκα, Α. Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι, Τζόλη και Τσόλακ.

Αναφορικά με το πιθανό αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, αυτό αναμένεται να συγκροτηθεί από τους: Ζ. Ζίβκοβιτς, Βαρέλα, Ινγκασον, Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, Κρέσπο, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Τζόλη, Πέλκα και Τσόλακ.

Υπενθυμίζεται ότι ο «δικέφαλος» του Βορρά είχε ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, αποτέλεσμα που καλείται να ανατρέψει στον αγώνα ρεβάνς, προκειμένου να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League.

📋#SquadList Our squad for the game against @FCKrasnodar | @ChampionsLeague #PlayOffs 2nd leg #PAOKKRA #UCL pic.twitter.com/dbtd63cd3Q