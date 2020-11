ΠΑΟΚ σε Αϊντχόφεν: «Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε ξανά»

Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική του Europa League με στόχο την κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσματος, προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση.

Οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι ως γνωστόν την περασμένη αγωνιστική μετέτρεψαν σε «πάρτι» την αναμέτρησή τους με την PSV, παίρνοντας τη νίκη με το ευρύ 4-1, με μήνυμά τους έδειξαν ότι περιμένουν πως και πώς το εν λόγω παιχνίδι.

Πιο συγκεκριμένα στις προετοιμασίες για την αναμέτρηση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανήρτησε μια φωτογραφία των Τζόλη και Ζίβκοβιτς στο Twitter, στέλνοντας μήνυμα στον αντίπαλο της ότι «Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε ξανά».

We can't wait to meet you again @PSV! @EuropaLeague Group Stage | Matchday 4 #PSVPAOK #UEL pic.twitter.com/yE7FeYDNss