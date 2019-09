PAOK TV μέχρι το τέλος της σεζόν!

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας για όλη τη φετινή σεζόν θα μεταδίδονται από το PAOK TV.

Η σχετική ανακοίνωση, αλλά και τα πακέτα προσφορών:



Το μέλλον είναι εδώ. Ο ΠΑΟΚ περνάει κι επίσημα σε μια νέα εποχή γύρω από τα τηλεοπτικά δεδομένα. Στην εποχή του PAOK TV που τον καθιστά το μοναδικό ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Ευρώπη που διαχειρίζεται μόνος του τα τηλεοπτικά του δικαιώματα προσφέροντας υπηρεσίες στους φίλους του, αλλά και στους φίλους του ποδοσφαίρου γενικότερα.



Ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως θα μεταδώσει μέσω του PAOK TV όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα της Super League 2019-20. Τόσο για την κανονική διάρκεια, όσο και για τα Play Offs.



To PAOK TV έρχεται ν’ αλλάξει τους κανόνες και να εξερευνήσει μια νέα αγορά που ως τώρα κανείς δεν είχε τις δυνάμεις ή τη δυνατότητα να εξερευνήσει. Ο ΠΑΟΚ επιλέγει να ορίσει το δικό του μέλλον με τους δικούς του όρους. Πάντα με την αρωγή των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την προοπτική του PAOK TV και το στήριξαν έμπρακτα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.



Το PAOK TV έκανε τα πρώτα του βήματα και ήδη ετοιμάζεται για τα επόμενα. Προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, να εμπλουτίσει τις παροχές του, να φτάσει σε ολοένα περισσότερα σπίτια, σε ολοένα και περισσότερες συσκευές με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η ανάπτυξη στον ΠΑΟΚ, άλλωστε, δεν σταματά ποτέ. Ακολουθεί η Smart TV App, αλλά και νέες εφαρμογές που θα προσφέρουν μια ολιστική αντιμετώπιση και θα δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης.



ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕΖΟΝ 2019-20



Οι φίλοι της ομάδας, στην προνομιακή τιμή των 69,99 ευρώ, δηλαδή με λιγότερο από οκτώ ευρώ το μήνα, μπορούν να προμηθευτούν την συνδρομή για την τρέχουσα σεζόν και ν’ αποκτήσουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το υλικό του PAOK TV, το οποίο περιλαμβάνει τις μεταδόσεις όλων των εντός έδρας αγώνων της Super League, απεριόριστη δυνατότητα επαναλήψεων, αλλά και πλούσιο αποκλειστικό υλικό, με εκπομπές, αφιερώματα και πολλά άλλα τα οποία θ’ ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.



Οι πωλήσεις ξεκινούν την Τρίτη (17.09) στις 11:00. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φίλων του ΠΑΟΚ, θα λειτουργεί support & call center στο (+30 2310 954099) και στο tv@paokfc.gr. Το call center λειτουργεί από τις 09:00 ως τις 21:00.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΑΣ



Ο κάθε χρήστης μπορεί να αγοράσει τη συνδρομή του για τη σεζόν 2019-20 από το επίσημο site του PAOK TV, πληρώνοντας είτε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, είτε έσω Paypal. Παράλληλα, πωλήσεις θα γίνονται και από τα PAOK FC Official Stores, σε Τούμπα και κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κάθε λογαριασμός έχει δικαίωμα να είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα σε μία μόνο συσκευή.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ



Επίσης, διαμορφώνεται ειδικό πακέτο σεζόν για τους χώρους εστίασης. Οι ιδιοκτήτες στην τιμή των 200 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν επαγγελματική συνδρομή, ώστε να μπορούν να μεταδίδουν τους αγώνες της ομάδας μας σε έως πέντε συσκευές ταυτόχρονα με μία σύνδεση.



Οι καταστηματάρχες που θα προχωρήσουν στην αγορά του επαγγελματικού πακέτου θα λάβουν ειδική σηματοδότηση PAOK TV Approved για τα καταστήματά τους. Η σχετική λίστα με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα θα υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ προκειμένου να ενημερώνονται οι φίλαθλοι για το που μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες.Οι ιδιοκτήτες χώρων εστίασης για την αγορά του επαγγελματικού πακέτου θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο tv@paokfc.gr ή να καλέσουν στο 2310 954099 προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αγοράς τους.



Επίσης, όσοι θέλουν να προχωρήσουν σε μαζική αγορά, είτε αγώνων είτε συνδρομών, μπορούν να στείλουν το αίτημά τους στο tv@paokfc.gr προκειμένου λάβουν οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει ν’ ακολουθήσουν. Κάθε κουπόνι ΠΡΕΠΕΙ ν’ αντιστοιχεί σε διαφορετικό λογαριασμό για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αγοράς.



PAY PER VIEW



Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ή του ποδοσφαίρου έχουν, επίσης, τη δυνατότητα ν’ αγοράζουν και μεμονωμένα τους εντός έδρας αγώνες του Δικεφάλου μέσω της επιλογής Pay Per View.Οι τιμές των αγώνων είναι οι εξής:



Αγώνας Τιμή

ΠΑΟΚ-Άρης €7,99

ΠΑΟΚ-Λαμία €4,99

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός €7,99

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ €4,99

ΠΑΟΚ-Ξάνθη €4,99

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος €4,99

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ €7,99

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης €4,99

ΠΑΟΚ-ΝΠΣ Βόλος €4,99

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ €4,99

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός €7,99



*Οι τιμές των αναμετρήσεων των Play Offs θα ανακοινωθούν όταν οριστούν τα παιχνίδια.



SUPPORT – CALL CENTER



Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φίλων του ΠΑΟΚ θα λειτουργεί support στο tv@paokfc.gr & call center (+30 2310954099) από τις 09:00 ως τις 21:00.