Προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ ο Μάριο Γκαλίνοβιτς

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Μάριο Γκαλίνοβιτς, ο οποίος για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων του συλλόγου. Ο 44χρονος Κροάτης αποχώρησε από τη Σπάρτα Πράγας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την πρόσληψη του Μάριο Γκαλίνοβιτς στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Κροάτης συμφώνησε για συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τον Δικέφαλο.

Γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ στις 15 Νοεμβρίου του 1976 και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1993 στην Όσιγιεκ, στην οποία αγωνίστηκε μέχρι το 2002. Στη συνέχεια πήγε στην Κάμεν Ίνγκραντ για δύο χρόνια και το καλοκαίρι του 2004 πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Στους Πράσινους έμεινε μέχρι το 2011 και στη συνέχεια έπαιξε για δύο ακόμα σεζόν, μία στην Καβάλα και μία στην Κέρκυρα, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.Το 2015 ανέλαβε προπονητής στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και τελικά τον Μάιο του 2016, πήρε προαγωγή για την πρώτη. Από το 2017 μέχρι το φετινό καλοκαίρι ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Σπάρτα Πράγας.

Ο Γκαλίνοβιτς θα πάρει τη θέση του Γιώργου Σκιαθίτη, τον οποίο ευχαριστούμε για την προσφορά του στον Σύλλογο και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Νέο ιατρικό επιτελείο

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και το νέο ιατρικό επιτελείο. Αυτό στελεχώνεται από τους Περικλή Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιγή και Κωνσταντίνο Δίτσιο, οι οποίοι αναλαμβάνουν ως οι επικεφαλής.

Επιπλέον, υπεύθυνοι του αγωνιστικού τμήματος θα είναι οι Γιάννης Ράλλης και Θεοχαρης Κυριακίδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο καθηγητής της Β’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, Περικλής Παπαδόπουλος και οι αναπληρωτές καθηγητές Ιωάννης Γιγής και Κωνσταντίνος Δίτσιος, θα είναι οι επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ομάδας μας.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος, αναλαμβάνει ο Γιάννης Ράλλης, με συνεργάτη τον Θεοχάρη Κυριακίδη.

Το Who is who του νέου ιατρικού επιτελείου

Περικλής Παπαδόπουλος

Ο καθηγητής Περικλής Παπαδόπουλος είναι ο Διευθυντής της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, πήρε ειδικότητα Ορθοπαιδικού Χειρούργού, το 2000 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του κι από το 2018 διευθύνει την Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ. Στο ενεργητικό του μετρά πληθώρα δημοσιεύσεων, εργασιών και συγγραμμάτων.

Ιωάννης Γιγής

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Γιγής αποφοίτησε κι αυτός από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, με ειδικότητα στην Ορθοπαιδική, ενώ έκανε διδακτορική διατριβή πάνω στις αλλοιώσεις του αρθρικού υμένα του γόνατος σε ασθενείς πάσχοντες από εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Στο ΑΠΘ βρίσκεται από τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ παράλληλα έχει και πλούσια χειρουργική δραστηριότητα.

Κωνσταντίνος Δίτσιος

Ένας ακόμη απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ο Κωνσταντίνος Δίτσιος είναι ο έτερος αναπληρωτής καθηγητής της Ορθοπαιδικής του ΑΠΘ. Έκανε το μεταπτυχιακό στο Washington University στο Άνω Άκρο, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις κλινικές και επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής, ενώ έχει στο βιογραφικό του και την ιατρική διεύθυνση του Τομέα Συμπλεγμάτων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004. Έχει κι αυτός στο ενεργητικό του συγγράμματα κι επιστημονικές εργασίες.

Ιωάννης Ράλλης

Ένας παλιός γνώριμος επιστρέφει στον Δικέφαλο. Ο Ιωάννης Ράλλης, που έχει διατελέσει γιατρός της ομάδας από το 2008 μέχρι το 2014, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με ειδίκευση στην Ορθοπαιδική Χειρουργική. Έχει κάνει εξειδίκευση στην Αρθροσκοπική Χειρουργική στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου St.Ann Hospital στο Χέρνε της Γερμανίας, ενώ από το 2008 δουλεύει ιδιωτικά, όντας και Επιστημονικός Συνεργάτης της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ».