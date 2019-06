«Πρόταση 5 εκατ. ευρώ από τον ΠΑΟΚ για τον Ντάγκλας Αουγκούστο»

Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται στην ποδοσφαιρική αγορά προκειμένου να καλύψει τα κενά του στη μεσαία γραμμή πριν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με τους Βραζιλιάνους να αποκαλύπτουν την εξαιρετική πρόταση του Δικεφάλου για τον 22χρονο της Κορίνθιανς, Ντάγκλας Αουγκούστο.

Για προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με τον Ντάγκλας Αουγκούστο Σοάρες Γκόμες, όπως είναι το πλήρες όνομά του, κάνει λόγο δημοσιογράφος από την Βραζιλία, ο οποίος σημειώνει ότι ο Δικέφαλος είναι διατεθειμένος να ξοδέψει και πέντε εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ο Ντάγκλας, ο οποίος ήταν δανεικός στην Μπαΐα, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ. Ο ελληνικός σύλλογος προσφέρει γύρω στα πέντε εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, με την Κορίνθιανς (σ.σ. η ομάδα που ανήκει) να πουλά το 85% των δικαιωμάτων του και να κρατά ένα 15%. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και η Ναντ».

Who is who

O Ντάγκλας γεννήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας στις 13 Ιανουαρίου του 1997 και ξεκίνησε να μαθαίνει τα... μυστικά της μπάλας στις φημισμένες ακαδημίες της Φλουμινένσε, στις οποίες εντάχθηκε το 2004 σε ηλικία εφτά ετών.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2015 έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα της «Φλου», μπαίνοντας ως αλλαγή στην ήττα της ομάδας του με 3-1 από την Φλαμένγκο στο μεγάλο ντέρμπι της Βραζιλίας.

Με την φανέλα της Φλαμένγκο, ο Ντάγκλας κατέγραψε συνολικά 57 συμμετοχές τρία γκολ και δύο ασίστ προτού μεταπηδήσει στην Κορίνθιανς που δαπάνησε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ για να τον αποκτήσει. Εκεί σημείωσε 17 συμμετοχές με ένα γκολ, προτού παραχωρηθεί με την μορφή του δανεισμού στην Μπαΐα, με την οποία την φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε εννιά παιχνίδια.

Ο Ντάγκλας είναι διεθνής με την U20 της Βραζιλίας ενώ αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος αλλά και ως αμυντικό χαφ.

«Ενδιαφέρον και επαφές του ΠΑΟΚ για τον Γιουνούς Σανκαρέ»

Εν τω μεταξύ για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και δύο ισπανικών ομάδων για τον 29χρονο Σενεγαλέζο μέσο, Γιουνούς Σανκαρέ, κάνουν λόγο τα γαλλικά ΜΜΕ.

Τον Ιανουάριο του 2017, ο Σανκαρέ άφησε την Λιλ και υπέγραψε μέχρι το 2021 συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπορντό έναντι τριών εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνουν οι Γάλλοι, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προχωρά και σε επαφές με τους «Γιρονδίνους».

Στην παρούσα φάση, ο Σανκαρέ παραμένει αφοσιωμένος στην Μπορντό, ωστόσο, μοιάζει θετικός σε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως... τα αυτιά του είναι ανοιχτά για προτάσεις.

Πέρα από τον ΠΑΟΚ, φαίνεται πως υπάρχει... φλερτ και από τις Βιγιαρεάλ και Λεγανές, ωστόσο, για την ώρα δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση στο τραπέζι.

Όσο για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε; Ο Σενεγαλέζος κατέγραψε 33 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και ήταν πρώτος σε ασίστ στην Μπορντό. Πηγή: sdna.gr