Πρόβλημα με Κουλιεράκη στον ΠΑΟΚ, αμφίβολη η συμμετοχή του με τον Παναθηναϊκό

Ένα επιπλέον πρόβλημα προστέθηκε στον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Κυριακή 2/10, 21:30 – Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

O Κωνσταντίνος Κουλιεράκης επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο. Ο κεντρικός αμυντικός των «ασπρόμαυρων» έκανε θεραπεία και θα υποβληθεί σε μαγνητική με την κατάστασή του να αξιολογείται τις επόμενες μέρες.

Στην ευχάριστη πλευρά, ο Λευτέρης Λύρατζης ακολούθησε όλη την προπόνηση χωρίς προβλήματα. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έκανε ατομικό στο γήπεδο κι ο Μπράντον Τόμας έκανε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Την Πέμπτη (29/9) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 18:00 στη Νέα Μεσημβρία.

* Ο Κάλεντ Νάρεϊ, μετά τις ‘’νίκες’’ του στους διαγωνισμούς για το Best Goal και τον MVP του μήνα, πήρε και το τρίτο βραβείο, αυτό του Play of the Month, κερδίζοντας τις προτιμήσεις του κοινού. Το έπαθλο αυτό αφορά στις καλύτερες συνεργασίες μεταξύ των παικτών του ΠΑΟΚ.