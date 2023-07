Στη λίστα της Μπάγερν Μονάχου ο Κοτάρσκι!

Στο στόχαστρο της Μπάγερν Μονάχου βάζει τον Ντομινίκ Κοτάρσκι Γερμανός δημοσιογράφος! Ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, που ειδικεύεται σε θέματα των Βαυαρών, μετέδωσε την είδηση μέσω Twitter πως ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ είναι στη λίστα των πρωταθλητών Γερμανίας, προκειμένου να πλαισιώσει τους υπόλοιπους τερματοφύλακες του ρόστερ.



Ο Πλέτενμπεργκ δεν κάνει λόγο για πρόταση, σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλοί μέσα στην Μπάγερν έχουν πολύ καλή άποψη για τον 23χρονο Κροάτη τερματοφύλακα, που συνεχίζει να «χτίζει» με τις εμφανίσεις του και στην Ελλάδα ένα εξαιρετικό όνομα στην Ευρώπη.



Ο 22χρονος, Μαμαρντασβίλι, είναι επίσης μία από τις περιπτώσεις, που εξετάζουν οι Βαυαροί για τις θέσεις των τερματοφυλάκων τους, την ώρα, που δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση στην ομάδα για το μέλλον των Νιούμπελ και Ζόμερ.



Αναμφίβολα, ο Ντομινίκ Κοτάρσκι ήταν η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ πέρυσι. Ο Κροάτης γκολκίπερ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι αντί 2 εκατ. ευρώ από την Γκόριτσα και κατάφερε να προσφέρει ασφάλεια κάτω από την εστία του «δικεφάλου του Βορρά», καταγράφοντας 18 clean sheets σε 41 αναμετρήσεις για όλες τις διοργανώσεις

Excl. Dominik #Kotarski: The 23 y/o from PAOK Saloniki is a new player on the list of FC Bayern!



➡️ Some bosses have a very high opinion about him

➡️ Internal discussions ongoing

➡️ One of many new goalkeeper options next to Mamardashvili.



Still no final decision about… pic.twitter.com/HkCQfYcML5