Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής του βορείου ομίλου της Super League 2, Ηρακλής, καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου στο ματς για την 5η αγωνιστική των play off.

Στο δεύτερο ματς των play off η Αναγέννηση Καρδίτσας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β’.

Εν τω μεταξύ, στην τελική ευθεία μπαίνουν τα play out του Α’ Ομίλου της Super League 2, με τον Ηρακλή να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο και το ενδιαφέρον πλέον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μάχη της παραμονής. Ο ΠΑΟΚ Β’, ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Καμπανιακός πανηγύρισαν σημαντικές νίκες, την ώρα που ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Μακεδονικός βλέπουν τη θέση τους να δυσκολεύει, ενώ η Καβάλα βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Ο ΠΑΟΚ Β’ έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη σωτηρία του, περνώντας με 1-0 από την έδρα του Μακεδονικού. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Πέδρο Λούκας στο 58’ μετά από εκτέλεση κόρνερ, αποτέλεσμα που έφερε τον «Δικέφαλο» στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, στην οποία παραμένει ο Μακεδονικός.

Σημαντική νίκη πέτυχε και ο Νέστος Χρυσούπολης, που επικράτησε 2-1 της Καβάλας στο τοπικό ντέρμπι. Ο Λέλεκας άνοιξε το σκορ στο 54’ και ο Σαπουντζής διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 75’. Η Καβάλα, που έμεινε με δέκα παίκτες στο 81’ λόγω αποβολής του Αλιατίδη, μείωσε στο 90’ με τον Παπαδόπουλο, χωρίς όμως να αποφύγει την ήττα.

Στη Χαλάστρα, ο Καμπανιακός επιβλήθηκε 3-2 του ΠΑΣ Γιάννινα σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις. Οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Καθάριο (19’) και ξανά με τον Γαρύφαλλο (30’), ενώ ο Κασέμι είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τον ΠΑΣ στο 28’ και στο 35’. Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τρία δοκάρια, όμως ο Μωυσίδης στο 79’ πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στον Καμπανιακό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Play off (5η αγωνιστική):

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Aktor Β’ 2-2

Η βαθμολογία

Ηρακλής 35

Νίκη Βόλου 26

Αναγέννηση Καρδίτσας 22

Αστέρας Aktor Β’ 21

Play out (5η αγωνιστική):

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’ 0-1

Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα 2-1

Καμπανιακός Χαλάστρας – ΠΑΣ Γιάννινα 3-2

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ Β’ 24

Νέστος Χρυσούπολης 20

Καβάλα 17

Καμπανιακός Χαλάστρας 13

ΠΑΣ Γιάννινα 9

Μακεδονικός 7