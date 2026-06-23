H Καλαμάτα, που επιστρέφει στη Super League, ανακοίνωσε πως την Πέμπτη (25/6) θα παρουσιάσει τον νέο της προπονητή, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και το επιτελείο του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Horizon Blu η επίσημη παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν κατά την οποία η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και θα δοθεί η δυνατότητα για ενημέρωση σχετικά με τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής χρονιάς».