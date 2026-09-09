Οι ορισμοί της ΚΕΔ δεν «βγαίνουν» στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η εικόνα της διαιτησίας δεν είναι καλή μέχρι τώρα στα περισσότερα παιχνίδια της Super League 1. Στην πρεμιέρα, την 1η αγωνιστική, έγιναν λάθη σε τρία ματς. Ακολούθησαν προβλήματα την 2η. Σε τέσσερα. Την 3η ο αριθμός ανέβηκε στα πέντε! Σε λίγο, με τον ρυθμό που πάει το πράγμα, θα φτάσουμε στο απόλυτο. Επτά στα επτά! Αν το καταφέρουν και αυτό θα γράψουν ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr