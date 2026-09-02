Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, διέλυσε με 4-0 την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Πειραιά έκανε επίδειξη δύναμης στην AEL FC Arena, καθάρισε την υπόθεση νίκη με τρία γκολ στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους του αγώνα, πήρε τη νίκη με 4-0 απέναντι στους «βυσσίνι» και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase του θεσμόυ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr