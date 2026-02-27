Στους 8 βαθμούς ανέβηκε ο ΠΑΣ Γιάννινα, μετά από θετικές εξελίξεις σε ανοιχτές υποθέσεις του, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα στη μάχη της παραμονής στη Super League 2. Η ομάδα της Ηπείρου παίζει πλέον καθαρά αγωνιστικά τα «ρέστα» της στις οκτώ αγωνιστικές που απομένουν.

Παράλληλα με την απόφαση του CAS στην υπόθεση Σειτάνοφ, το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο έκανε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, δεκτά και τα ασφαλιστικά μέτρα στην υπόθεση Αθανασίου. Με αυτή την εξέλιξη, ο ΠΑΣ πήρε πίσω τρεις βαθμούς και ανέβηκε στους 5.

Ωστόσο, δεν ήταν η μοναδική θετική εξέλιξη. Οι «κυανόλευκοι» προχώρησαν στην εξόφληση της οφειλής προς τον Κύρκο, μια υπόθεση που δεν μπορούσε να ρυθμιστεί μέσω CAS, καθώς αφορούσε τη σεζόν 2016-17. Η συγκεκριμένη πληρωμή επέστρεψε ακόμη τρεις βαθμούς στον ΠΑΣ, ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή στους 8.

