Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ Γιάννινα βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί του ηπειρώτικου συλλόγου (Old Fans PAS Giannina) οι οποίοι μέσω ανακοίνωσής τους ζητούν από «τους διοικούντες της ομάδας να εξοφλήσουν πλήρως τους ποδοσφαιριστές και να μην αφήσουν υποχρεώσεις ανοιχτές από την χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε».

Θυμίζουμε ότι στις 27/4 οι παίκτες του «Άγιαξ» της Ηπείρου ανακοίνωσαν μέσω του ΠΣΑΠΠ (αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών) ότι έπαιζαν απλήρωτοι με συνέπεια να χρωστούν και τα ενοίκια των σπιτιών τους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr