Τη σιγουριά του για καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΛ, εξέφρασε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τους Νίκος Πατσιαβούρας μιλώντας αποκλειστικά στον συντάκτη του paixebala.gr, Χρήστο Παπαθεοφάνους.

Αναφέρθηκε ακόμη και στον Άρη στον οποίο έπαιξε για ένα χρόνο (1988-’89).

Οι «κίτρινοι» φιλοξενούνται σήμερα φιλοξενούνται από τους «πράσινους» για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League.

Θετικά σχόλια έκανε για τη διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ και την Λάρισα γενικότερα.

