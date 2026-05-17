Ο Άρης κατέκτησε στο νήμα την πρώτη θέση στα Play Off 5-8 και την 5η στη γενική κατάταξη, καθώς για την 6η και τελευταία αγωνιστική του μίνι Πρωταθλήματος επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Σε διαδικασία που, από κάποιο σημείο κι έπειτα δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έκανε το καλύτερο δυνατό φίνις. Πήρε την πέμπτη θέση με πέντε διαδοχικές επιτυχίες, με τελευταία αυτή επί των Βοιωτών με τα γκολ των Τίνο Καντεβέρε (64’, 80’) και Κάρλες Πέρεθ (72’) που είχαν περάσει ως αλλαγή. Έκτος ολοκληρώνει τη σεζόν ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου που… μένει με το παράπονο.

