Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της Ελλάς Σύρου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος.

Ο λόγος της δίωξης αφορά στο γεγονός ότι στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα (25/1), για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League 2, δεν υπήρχε στο γήπεδο γιατρός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει του ΚΑΠ το ματς με τη «μαύρη θύελλα» δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει.

Αναλυτικά:

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του σωματείου ΑΠΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, διότι στο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΠΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΑΕ ΠΣ Καλαμάτα για την 18η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 δεν υπήρχε στο γήπεδο ιατρός αγώνα, αν και ως γηπεδούχος ομάδα ήταν υπεύθυνη για την παρουσία ιατρού στον αγώνα».