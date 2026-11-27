Ο Ιρφάν Πελίτο, ο διαιτητής του προσεχούς ντέρμπι των δικεφάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, έκανε το …μπαμ στην τελική φάση του Euro U19 το 2019. Η επιτροπή διαιτησίας της UEFA τον όρισε στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος θα είναι τέταρτος διαιτητής στην μάχη της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, έφτασε τότε στα προημιτελικά. Δεν συνεργάστηκε με τον Πελίτο. Θα συμβεί την Κυριακή για πρώτη φορά.

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