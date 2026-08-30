Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα που πέτυχε «ντοπιέτα», ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή στο Περιστέρι και επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου, συνεχίζοντας αήττητος την πορεία του στην 2η αγωνιστική της Super League.

Σε ένα πρώτο μέρος στο οποίο ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε προϋποθέσεις δίχως να καταφέρει να σκοράρει, οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, με ένα καταπληκτικό γκολ του Νούνιεζ στην πρώτη τους φάση στο παιχνίδι στο 19ο λεπτό.

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