Tην προηγούμενη εβδομάδα ο Τάσος Παπαπέτρου διαιτήτευσε το παιχνίδι Κηφισιά-Ατρόμητος (0-1). Είναι διεθνής και ο δεύτερος πιο παλαιός στον πίνακα των ρέφερι της Super League 1 μετά τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Σήμερα ο Σπύρος Ζαμπαλάς θα διευθύνει την αναμέτρηση Κηφισιά-ΟΦΗ.

Διακρίνετε κάποια μεγάλη διαφορά στις φιλοξενούμενες ομάδες; Όσον αφορά στη δυναμικότητά τους στο φετινό πρωτάθλημα; Στις θέσεις που έχουν στον βαθμολογικό πίνακα; Όχι. Ξέρετε που υπάρχει τεράστια διαφορά; Στο επίπεδο των δύο ρέφερι. Τόσο μεγάλη, σαν την ημέρα με τη νύχτα. Η εμπειρία, οι ικανότητες, τα διαιτητικά «γαλόνια» δεν συγκρίνονται. Δεν μπαίνουν καν στην ίδια ζυγαριά.

Τι είναι λοιπόν αυτό που έκανε τον Λανουά να ορίσει έναν ελίτ Έλληνα διαιτητή στο ένα παιχνίδι, και έναν πολύ κατώτερό του στο σημερινό; Ασφαλώς ο Γάλλος αρχιδιαιτητής το γνωρίζει καλύτερα. Αυτό ίσως που δεν ξέρει είναι ότι αρκετοί από τους υπόλοιπους διαιτητές εξεπλάγησαν με τον ορισμό του διαιτητή από την Ήπειρο. «Χτύπησε» καμπανάκι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ηχηρό…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr