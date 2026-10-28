Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 της ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγήθηκε στο 8’ με τον Μπάνζα, ενώ ο Γιόβιτς ισοφάρισε στο 50’. Στο 70’ ο Σορετίρε και στο 79’ ο Εντιαγέ έκριναν το νικητή στο ματς της Τούμπας.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι απέκτησε με αυτόν τον τρόπο σημαντικό προβάδισμα για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της κατάταξης που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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