Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στις τάξεις του Αθηναϊκού η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καραγκούνη, του πρώην προέδρου του συλλόγου.

Το όνομά του εκλιπόντος συνδέθηκε όσο λίγα με την ιστορία του Αθηναϊκού, τον οποίο υπηρέτησε από τη θέση του Προέδρου. Ο Καραγκούνης ανέλαβε να αποτυπώσει την πορεία του συλλόγου μέσα από το ιστορικό βιβλίο της ομάδας, ενώ έβαλε και τη δική του υπογραφή στον ύμνο που συνοδεύει την ταυτότητά της.

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