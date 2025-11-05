Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ένας από τους πλέον γνωστούς ευρωπαίους τεχνικούς ο Έμεριχ Γένεϊ, προπονητής της θρυλικής Στεάουα Βουκουρεστίου, αλλά και της Εθνικής Ρουμανίας την οποία καθοδήγησε στο Μουντιάλ του 1990 και στο Γιούρο του 2000, πέθανε σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου σε ηλικία 88 ετών. Ήτα γεννημένος στις 22 Μαρτίου του 1937.

Ο Ραζβάν Μπουρλεάνου, πρόεδρος της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα τεχνικό με την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, το ρουμανικό ποδόσφαιρο έχασε έναν θρυλικό προπονητή, ένα σύμβολο επαγγελματισμού κι ακεραιότητας. Ο Έμεριχ Γένεϊ ήταν ένα πρότυπο κομψότητας, ψυχραιμίας και σεβασμού, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου».

Ο Έμεριχ Γένεϊ οδήγησε τους «Τρικολόρι» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 στην Ιταλία, μετά από απουσία δύο δεκαετιών, καθώς και στο Euro 2000, όπου η ρουμανική ομάδα εξασφάλισε την πρώτη νίκη της σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, απέναντι στην Αγγλία (3-2).

Το μεγαλύτερο επίτευγμά του, ωστόσο, παραμένει η νίκη της Στεάουα Βουκουρεστίου στον τελικό του Champions League το 1986 εναντίον της Μπαρτσελόνα, του πρώτου συλλόγου της Ανατολικής Ευρώπης που πέτυχε ένα τέτοιο κατόρθωμα.

«Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας προπονητής που αφιέρωσε τον εαυτό του ψυχή τε και σώμα στην ομάδα, στους παίκτες», δήλωσε στο GSP.ro ο πρώην παίκτης του, Στέφαν Γιόβαν. «Οργάνωσε τα πάντα. Χωρίς αυτόν, το μεγαλύτερο επίτευγμα στο ρουμανικό ποδόσφαιρο δεν θα είχε συμβεί ποτέ».

Εργάστηκε και στον Πανιώνιο

Ο Έμεριχ Γένεϊ τη σεζόν 1995-96, ήρθε στην Ελλάδα και εργάστηκε στον Πανιώνιο. Η ομάδα έκανε ελάχιστες νίκες και ακροβατούσε κοντά στις θέσεις του υποβιβασμού. Τελικά, τον Φεβρουάριο του 1996 απολύθηκε, ενώ με τη λήξη της σεζόν, οι «κυανέρυθροι» υποβιβάστηκαν.

